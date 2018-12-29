Keçiören’den Sarıkamış şehitlerine vefa

Oğuzhan Gültekin Ankara

Keçiören Belediyesi, Sarıkamış Destanı’nın 104. yıldönümünde Sarıkamış Allahuekber Dağları’nda şehit düşen 90 bin şehidi yâd etmek için anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Sarıkamış Şehitler Anıtı’nda konuşma yapan Mustafa Ak,“ Onların sayesinde şu anda bu ülke, bağımsızlığını yaşıyor” dedi.