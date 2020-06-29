Keçiören'de ulaşım araçları ve otobüs duraklarında koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı

ANKARA (AA) - Keçiören'de toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirler ile yayaların maske kuralına uyup uymadıkları denetlendi.

Keçiören'de minibüs, halk ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçları ile otobüs duraklarında koronavirus tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden 27, İlçe Sağlık Müdürlüğünden 5, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 2 personel ile zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde otobüs, minibüs ve taksileri durduran ekipler, yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını ve maske kullanıp kullanılmadığını kontrol etti.

Aynı anda ekiplerin bir bölümü de yayaları denetleyerek, maskeyi düzgün takmayanları konusunda uyardı.

Denetimlerde araç sürücülerini maskesiz yolcu almamaları ve araçları sürekli dezenfekte etmeleri konusunda bilgilendiren ekipler, yolcuları da maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemi hakkında uyardı.

Yayaların ve araçlardaki yolcuların çoğunluğunun maskeli oldukları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.

Yetkililer, denetimlerin il genelinde aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.