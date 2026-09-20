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Yerel Keçiören’de koku ihbarı uyuşturucu operasyonuna dönüştü: 2 tutuklama
Yerel

Keçiören’de koku ihbarı uyuşturucu operasyonuna dönüştü: 2 tutuklama

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Keçiören’de koku ihbarı uyuşturucu operasyonuna dönüştü: 2 tutuklama

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir adresten yayılan koku üzerine yapılan ihbar, uyuşturucu operasyonuna yol açtı. Polis ekiplerinin 1 kilo 848 gram esrar ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir adresten "koku yayıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 848 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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