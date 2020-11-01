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Ekonomi Keçiören'de kentsel dönüşümün fitili ateşlendi
Ekonomi

Keçiören'de kentsel dönüşümün fitili ateşlendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Keçiören'in 6’da 5’i gecekonduydu. Vatandaşımız kışın donar, yazın yanardı. 'İnsanca yaşam, insanca hayat' diyerek kentsel dönüşümü başlattık. Türkiye’de ilk kez kentsel dönüşümün fitilini ateşleyen, gündeme getiren biz olduk"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:46:59 -
Keçiören'de kentsel dönüşümün fitili ateşlendi

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiören’in 6’da 5’i gecekonduydu. Vatandaşımız kışın donar, yazın yanardı. 'İnsanca yaşam, insanca hayat' diyerek kentsel dönüşümü başlattık. Türkiye’de ilk kez kentsel dönüşümün fitilini ateşleyen, gündeme getiren biz olduk." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, ilçede bulunan metruk yapıların yıkımını sürdürürken bir yandan da çok katlı yapılarda kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sosyal medya hesabından kentsel dönüşüme giren mahalleleri günlük olarak açıklıyor. Bu kapsamda Tepebaşı, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Şenlik, Pınarbaşı, İncirli, Esertepe, Kavacık Subayevleri, Hasköy, Yakacık, Güçlükaya, Pınarbaşı başta olmak üzere birçok mahalle için kentsel dönüşüm planları meclis kararıyla hayata geçiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, ilçede kentsel dönüşüme giren mahallelerin sayısını her geçen gün artırdıklarını, son olarak da Tepebaşı Mahallesi’ni kentsel dönüşüme aldıklarını bildirdi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Tepebaşı Mahallemizin de büyük bir bölümünü kentsel dönüşüme aldık. 2’nci dönüşüm için de meclis kararımızı geçirdik. İnşallah kısa sürede mahallemizde kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İnsanımız daha yeşil, rahat ve huzurlu bir kentte yaşamanın keyfini sürecek.

Keçiören’in 6’da 5’i gecekonduydu. Vatandaşımız kışın donar, yazın yanardı. 'İnsanca yaşam, insanca hayat' diyerek kentsel dönüşümü başlattık. Türkiye’de ilk kez kentsel dönüşümün fitilini ateşleyen, gündeme getiren biz olduk. Kentler, insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir."



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