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Aktüel

Keçiören'de asfalt serim çalışmaları sürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. 2020'nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 11:08:07 -
Keçiören'de asfalt serim çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Keçiören genelinde sıcak asfalt serim çalışmaları Bağlum'da tüm hızıyla sürüyor.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serim çalışmalarını Bağlum'da sürdürüyor.

Bağlum'da bozuk ve yıpranmış yolları yenileyen ekipler ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve peyzaj çalışması yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde başlatılan asfalt serim çalışmalarının Bağlum'da tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, Keçiören'de bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmadıklarını aktardı.

Altınok, "2020'nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışıyor. Başta Bağlum olmak üzere cadde ve sokaklarımızı Keçiören'e yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.


- "İhtiyaç halinde 150 bin tona çıkartacağız"


Altınok, göreve gelir gelmez Keçiören genelindeki park, bahçe, yol ve kaldırımların yenilenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, yıl sonuna kadar serimi gerçekleştirilecek 100 bin ton asfaltın ihtiyaç halinde 150 bin tona çıkartılacağını bildirdi.

"Eğer Keçiören'e ait olursanız, kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa o kente hizmetkar olursunuz." ifadesini kullanan Altınok, şunları kaydetti:

"Biz de bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik, ilçemizi yeniledik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni eserlerimizin de yapımına başladık. Ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle Keçiören'i modern kent haline getirdik."

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