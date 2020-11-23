Keçiören Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'na yoğun ilgi

ANKARA(AA) - Keçiören Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’nın estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinlerinin ve ilçeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı olduğu belirtildi.

Keçiören Belediye'sinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, mesai mefhumu tanımaksızın çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’nın yazın ses, ışık ve müzik gösterisiyle çocukların eğlence merkezi, kışın ise Keçiören’in renk cümbüşü olduğunu kaydetti.



Meydanının, estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile ilçeyi ziyarete gelenleri kendisine hayran bıraktığını anlatan Altınok, “Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekânlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengârenk bir ziyafet sunuyor.” açıklamasında bulundu.

Altınok, Keçiörenli çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirmek için artık ilçe dışına çıkmadığını, Keçiören’de bulunan sosyal ve kültürel alanları tercih ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi geliştirmek ve aydınlık bir geleceğe ulaştırmak için birçok projemiz var. Bunlardan biri ‘Bilim Parkı’ projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye`de olmayan bir diğer projemiz ise ‘Ekolojik Park’ projesidir. İlçemizde bulunan tema parkımızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız. Yazın ise çocuklarımızın doya doya vakit geçirdiği survivor parkımızı hizmete açarak eğlenceyi şehrimize taşıdık.”