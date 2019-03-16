Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ilk

Türkiye’de 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Çocukların gözünde ’Doktor, Tıp, Sağlık’ konularında bir şiir yarışması düzenleyerek hem alanında bir ilki hem de çocukların yüreğindeki yerlerini öğrendiler.

SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda ’Doktor,Tıp,ve Sağlık’ konulu şiir yarışması düzenledi. Türkiye’de ilk defa tıp alanında gerçekleştirilen yarışmaya çeşitli okullardan 172 şiir değerlendirmeye alındı. Hastane tarafından alanında uzman kişilerce oluşturulan jüri üyeleri bu şiirleri etraflıca değerlendirdikten sonra puanlama sistemiyle ilk 4’ü belirledi. Hastane konferans salonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler taktım edildi.

Törende duygulu anlar

Hastane konferans salonunda tıp bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tören Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Aile Büyüğü anlamında Hastane Pediatri Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Sacit Günbey doktorlar adına kısa bir konuşma yaptı.

Kürsüye gelen Hastane Başhekim vekili Op. Dr. Mustafa Alimoğulları ev sahibi olarak programa katılımcılara hoş geldiniz diyerek onları selamladı. Konuşmasında günün anlam ve önemine değinen Başhekim Vekili Op. Dr. Mustafa Alimoğulları, " Bizler hastane olarak 100. Yıl kutlamalarına özel farklı bir kutlama yapalım diye düşündük ve çocuklarımızın gözünde ‘’Sağlık, Doktor ve Tıp’’ nedir konulu bir şiir yarışması düzenledik. Keçiören ilçemiz sınırlarındaki ilk ve orta düzeydeki okullarımızın katıldığı bu yarışmaya 172 şiir başvurusu oldu. Oluşturduğumuz jüri ile ilk 4’ü belirledik. Bu yavrularımız birazdan şiirlerini okuyarak duygularını bizlerle paylaşacaklar. Katılan tüm okullarımıza, öğrencilerimize, jüri üyelerimize, kısaca emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim’’ dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gülüm burası benim ailem

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi iken Sağlık İl Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Gülüm Programa katılan herkesi selamlayarak başladığı konuşmasına 14 Mart Tıp bayramının süreci hakkında bilgiler verdi.

Prof Dr. Mehmet Gülüm, "SBÜ. Tarafından 100. Yıl etkinlikleri kapsamında bizde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak rutinin dışına çıkıp farklı bir etkinlik düzenlemek istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ele verip Çocukların yüreklerindeki yerimizi görmek anlamında, onlarla bütünleşmek anlamında bir şiir yarışması düzenledik. İlçemizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızın katılımıyla düzenlediğimiz yarışmaya çok ciddi sayıda müracaat oldu. Hastane tarafından oluşturduğumuz jüride ben de vardım. Yarışmaya katılan bütün şiirlerin hepsi birbirlerinden güzeldi. Puanlama sistemiyle ilk 4’ü belirlerken inanın çok zorlandık. Elimizden gelse o güzellikteki şiirlerin hepsine ayrı ayrı ödüllendirmek isterdik’’ şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimliğinden ayrılıp İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Gülüm konuşmasına şöyle devam etti: ‘’ Bu bir veda değil. Bir Allah’a ısmarladık konuşmasıdır. Burası benim ailem gibidir. Vakitsizlikten dolayı herkesi dolaşıp hoşça kal edemediğim tüm mesai arkadaşlarıma selamlarımı gönderirken hepinizi Allah’a emanet ediyorum’’ diye konuştu.

Nur inan herkesi ağlattı

Yarışmada dereceye giren şiiri yazan çocuklarımızın kendileri okudu. Hepsi birbirinden güzel şiirler minik yürekler tarafından seslendirilirken birinci olan Hüseyin Güllüoğlu ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Nur İnan doktorları ağlattı. İçten ve samimi bir edayla doktor ağabeyleri ve doktor ablalarının yüreklerine dokunan Nur İnan dakikalarca ayakta alkışlandı.

Yarışmada sıralama şu şekilde oldu.

Hüseyin Güllüoğlu Orta okulundan Nur İnan, ’Bilin Bakalım Ben Kimim?’ adlı şiiriyle birinci olurken Ödülünü ( Çeyrek altın ve çeşitli hediyeler ) İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Gülüm’ün elinden aldı. Okul Müdürü Murat Akıncı’ya teşekkür plaketi tektim edildi.

Fevzi Atlıoğlu İlkokulundan 2. Sınıf öğrencisi Hatice Öykü Karanfil ’1-2-3 Tıp’ adlı şiiri ikinci olurken ödülünü( Çeyrek altın ve çeşitli hediyeler ) Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi İshak Şan’ın elinden aldı. Okul Müdürü Halil Kozan’a teşekkür plaketi taktim edildi.

Keçiören Yunus Emre İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Zehra Doğan ‘’ Doktorum’’ adlı şiiriyle üçüncü olurken Ödülünü ( Çeyrek altın ve çeşitli hediyeler ) Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Mustafa Gülcan’’ın elinden aldı. Okul Müdürü Mustafa Kemal Çalışır’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Osmangazi İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Yağmur Rana Türkoğlu ‘’ Doktor’’ adlı şiiriyle dördüncü olarak mansiyon Ödülüne layık görüldü. Ödülünü (Çeyrek altın ve çeşitli hediyeler) Hastane Başhekim Vekili Mustafa Alimoğulları’nın elinden aldı. Okul Müdürü Yücel Çelik’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Program kokteyl ile sona erdi.