  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Keçiören Belediyesi’ne ait online satış platformu Keçikoop hizmete başladı
Ekonomi

Keçiören Belediyesi’ne ait online satış platformu Keçikoop hizmete başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Evlerinde ürettikleri ürünleri vatandaşlarımız bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden satabilecek" - "Belediyemiz tarafından üretilen sağlıklı ve yüzde 100 organik gıdalar ile temizlik ürünlerinin satışı kar amacı güdülmeksizin vatandaşımıza ulaşacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:48:33 -
Keçiören Belediyesi’ne ait online satış platformu Keçikoop hizmete başladı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop’tan el emeği ürünlerini satışını yapmak vatandaşların ücretsiz faydalanacağını belirterek, “Burada online olarak temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin satışı yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, belediyeye ait online satış platformu Keçikoop’un hizmete başladığını belirtti.

Altınok, Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop’tan vatandaşların ücretsiz faydalanacağını ifade ederek, “Burada online olarak temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin satışı yapılacak. Belediyemiz tarafından üretilen sağlıklı ve yüzde 100 organik gıdalar ile temizlik ürünlerinin satışı ise kar amacı güdülmeksizin vatandaşımıza ulaşacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşları üretime teşvik etmek ve onlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin ev ekonomisine katkı sunmasını sağlamak için Keçikoop’u kurduklarını kaydeden Altınok, “Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünlerin ve belediyemiz tarafından üretilen temizlik ve gıda malzemelerinin satışının yapılacağı Keçikoop hizmete başladı. Ayrıca evlerinde ürettikleri ürünleri de vatandaşlarımız yine bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden satabilecekler.” açıklamasını yaptı.

Altınok, Keçiören Belediyesi’nin ürettiği yüzde 100 organik gıda ve temizlik ürünlerinin satışından herhangi bir kar amacı gütmediklerini belirterek, “Çok yakında motor kurye ile ürünlerimizi vatandaşımızın ayağına kadar ayağınıza kadar getirilecek. Online satış platformumuzu www.kecikoop.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı!

Toplu taşımada adeta virüs yayılsın diye uğraşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada istifa çağrısı yapıldı. ..
Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi
Dünya

Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi

Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra talim amaçlı öldürüldüğü ortaya çıktı. Avustralyalı General A..
Bülent Arınç'tan tepki çeken ifadeler
Gündem

Bülent Arınç'tan tepki çeken ifadeler

Bülent Arınç, Habertürk'te konuk olduğu programda tepki çeken ifadelere imza attı. Koronavirüs pandemisi döneminde, terör tutuklusu HDP eski..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay