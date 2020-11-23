Keçiören Belediyesi yıl sonuna kadar 200 bin ton asfalt serecek

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehrimize havaalanı gibi yollar yapıyoruz. 2020'nin sonuna kadar 40 milyon liralık, yaklaşık 200 bin ton asfalt serim çalışmamızı gerçekleştirmiş olacağız. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışmışlarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde asfalt serim çalışmaları yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atapark ve Kanuni mahallelerinde tamamlanan asfalt serim çalışmalarının ardından bu mahallelerde incelemede bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Vatandaşımızın her kuruşunu sizler için hizmete dönüştürüyoruz. Çankaya'dan daha iyi, havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan pahalıdır. Birçok belediye bunu yapamıyor. Kızılay'ın göbeğine gidin böyle bir asfalt yok. En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir.

Şehrimize havaalanı gibi yollar yapıyoruz. 2020'nin sonuna kadar 40 milyon liralık, yaklaşık 200 bin ton asfalt serim çalışmamızı gerçekleştirmiş olacağız. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışmışlarını sürdürüyor."

Verilen bilgiye göre, Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serim çalışmalarını ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Keçiören'in dört bir yanındaki bozuk ve yıpranmış yolları yenileyen ekipler ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve peyzaj çalışması yürütüyor.