Keçiören Belediyesi, Kartaltepe'nin piknikçi kapasitesini artırdı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na yeni çardaklar sabitleyerek mesire alanının piknikçi kapasitesini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı geliştirilip güzelleştiriliyor.



Belediye ekiplerinin mesire alanına sabitlediği 36 adet yeni çardak ile birlikte burada yürütülen çevre düzenleme çalışmaları, Kartaltepe'yi piknikçilerin gözdesi haline getiriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mesire alanı, park, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip geliştirdikleri Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na 36 adet yeni çardak kurduklarını belirtti.



Altınok, doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşlara konforlu bir ortam sunmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.



Bir kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkının Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'nda bulunduğunu hatırlatan Altınok, "Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladık. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız, yürüyüşünü ve sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.





