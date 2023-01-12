  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim! İşte Türkiye'deki fiyatlarda yükselişin nedeni

Perinçek: "Bu cinayeti MHP işlemedi" Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladı

CHP'den çılgın proje: Kanal İzmir!

Dünyaca ünlü jet sosyeteler, milyarderler İtalya'dan vazgeçip Türkiye'den almaya başladı! Esnaf şaşkın

Bu ne kibir Davutoğlu? “Cumhurbaşkanı bize uymazsa kriz çıkar” Herkes bu sözleri konuşuyor

CHP'den İzmir halkına 170 milyon TL'lik ‘intikam’ faturası!

Bir kere de hizmeti ile gündem olmadı! "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açıldı

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor! Araç sahipleri dikkat: Bu zam biraz büyük, depoları doldurun

Düpedüz bühtan Akşener’in 15 temmuz kılıfı kocaman balon

Yunanistan iyice şaşırdı! Akılalmaz iddia: Türkiye o Asya ülkesini vuracak
Ekonomi Keçiören Belediyesi 2025 kişiyi Çanakkale’ye götürüyor
Ekonomi

Keçiören Belediyesi 2025 kişiyi Çanakkale’ye götürüyor

Ankara Keçiören Belediyesi, konaklamalı Çanakkale Kültür Gezisi kapsamında düzenleyeceği ihale ile 2025 kişiyi Çanakkale’de ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 13:51:00 -
Keçiören Belediyesi 2025 kişiyi Çanakkale’ye götürüyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Konaklamalı Çanakkale Kültür Gezisi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 09.02.2023 günü saat 11:00’de KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacak. İş 300 gün devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23