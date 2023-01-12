Keçiören Belediyesi 2025 kişiyi Çanakkale’ye götürüyor
Ankara Keçiören Belediyesi, konaklamalı Çanakkale Kültür Gezisi kapsamında düzenleyeceği ihale ile 2025 kişiyi Çanakkale’de ağırlayacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Konaklamalı Çanakkale Kültür Gezisi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 09.02.2023 günü saat 11:00’de KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacak. İş 300 gün devam edecek.
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