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Ekonomi Keçiören Belediyesi 20 çeşit kolonya ve dezenfektan üretiyor
Ekonomi

Keçiören Belediyesi 20 çeşit kolonya ve dezenfektan üretiyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Belediye öz kaynaklarıyla 20 çeşit dezenfektan ve kolonya üretip dağıtıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 09:30:59 -
Keçiören Belediyesi 20 çeşit kolonya ve dezenfektan üretiyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla 20 çeşit dezenfektan ve kolonya üretip dağıttıklarını belirtti.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinde Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve koordinelerinde sürdürdükleri Ar-Ge çalışmaları neticesinde gerekli her türlü tedbiri alarak 90 bin adet birinci sınıf el ve cilt dezenfektanı üretip dağıtımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bugüne kadar 45 bin adet kolonya üretip dağıttıklarını belirten Altınok, üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini de artırdıklarını vurguladı.

Altınok, şunları kaydetti:

“Vatandaşımızın sağlığı için sürekli sahadayız. Belediye öz kaynaklarımızla 20 çeşit dezenfektan ve kolonya üretip dağıtıyoruz. Pandemi ile mücadele kapsamında başlattığımız kolonya ve dezenfektan üretimimizi Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü hocalarının danışmanlığında belediyemize ait laboratuvarda çalışan Ar-Ge ekibimiz her geçen gün artırıyor. Uzman üretim ekibimiz ise şuan itibarıyla 5 çeşit yetişkin ve 3 çeşit çocuk kolonyası olmak üzere toplamda 8 çeşit kolonya üretimini sürdürmektedir. Üretim kapasitesine paralel olarak dezenfektan üretim çeşitliliğimizi de artırarak, 3 çeşit çocuk kıyafet dezenfektanı, 3 çeşit yetişkin kıyafet dezenfektanı ile 5 çeşit çocuk el ve cilt dezenfektanı üretimini devam ettiriyoruz."

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