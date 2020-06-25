Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan öğrencilere spor desteği

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elvin Beren Yatkın'ın sosyal medya üzerinden talep ettiği voleybol filesi isteğine kayıtsız kalmadı, öğrencinin isteğini karşıladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Hacı Sabancı Ortaokulunda eğitim gören Elvin Beren Yatkın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Başkan Turgut Altınok'a ulaşarak voleybol filesi ve voleybol topu talebinde bulundu.

Başkan Turgut Altınok da koronavirüs salgını nedeniyle parka gidemediklerini, ip ve poşetle sokağa kurdukları derme çatma fileyle voleybol oynadıklarını belirten Elvin Beren'in talebine kayıtsız kalmadı.

Bu talebi karşılamak için ilgili birim müdürlüğüne talimat veren Altınok, Keçiören Bademlik Mahallesinde ikamet eden genç öğrenciye ve mahalle arkadaşlarına portatif file, badminton seti ve voleybol topu hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, bu yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Keçiören Belediyesi arasında ilçeye yönelik tesis yatırımları için çeşitli protokollerin imzalandığını, bu sayede ilçenin sportif faaliyetlere yönelik altyapısını güçlendirdiklerini ve gençler için tesislerin sayısını çoğaltacaklarını bildirdi.

Altınok, ayrıca mevcut tesislerden çocukların ve gençlerin rahatlıkla istifade edebildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Belediyemizin birçok spor tesisi var. Bütün spor tesisleri gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Yavrularımız bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza belediyemiz bünyesinde hizmet veren 4 yüzme havuzundan rahatça faydalanabilmeleri hususunda garanti verdik. Her türlü spor faaliyetinde belediyemiz Keçiören'in gençlerine destek olmayı sürdürecektir.

Tesislerimiz, parklarımız, yürüyüş yollarımız bu konuda vatandaşlarımızın da hizmetinde ve emrindedir. Belediyemizin tesislerinde spor yapmak isteyen her vatandaşımız için imkanımız var, spora engel olacak bahanemiz yoktur. Hep birlikte inşallah sağlıklı yaşayarak, toplumumuzun sağlığına bir harç da biz katacağız. Bunu yapabilmek için de spor yapmak gerekir. Sağlıklı bir toplumun temeli ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu spordur. Evlatlarımızın spora dair talepte bulunduğu her türlü hizmet için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz"