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Ekonomi Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Mimar Ragıp Buluç için başsağlığı mesajı
Ekonomi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Mimar Ragıp Buluç için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:08:31 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Mimar Ragıp Buluç için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nin mimarı Ragıp Buluç'un hayatını kaybettiği bilgisini sosyal medya hesabından duyurarak bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklama görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi ve Atakule gibi birçok eserin mimari Ragıp Buluç'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Başkan Altınok, yayınladığı mesajda, "Cumhuriyet Kulemizin, Atakule'nin ve Türkiye'deki birçok eserin mimarı, proje müellifi olan Ragıp Buluç Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Ragıp Buluç kimdir?

Buluç, 1940 yılında Ankara'da doğdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde lisans öğrenimini 1964'te bitirdi. Yüksek Lisansını da aynı üniversitede 1967'de tamamladı. 1972 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak görev yaptı. Bu tarihten itibaren serbest olarak çalışmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül aldı.

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