Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Sağlıklı yaşam hakkını koruyoruz"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi sürecinde sağlıklı yaşam hakkının korunması için elimizi taşın altına koyduk. Türkiye'de ilk maske ve dezenfektan üretimini Keçiören Belediyesi olarak biz yaptık." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Ankara'da artış göstermesiyle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu semt pazarlarında temizlik, maske ve mesafe denetimlerinde bulundu.

Altınok, semt pazarlarındaki tezgahları tek tek gezerek hem esnafa hem de vatandaşa sık sık uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, koronavirüsün atom bombasından daha tehlikeli olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumak temel görevimizdir. Bunun içerisinde sağlıklı bir çevrede sağlıklı bir yaşam imkanı sunmak da vardır. Pandemi sürecinde sağlıklı yaşam hakkının korunması için elimizi taşın altına koyduk. Türkiye'de ilk maske ve dezenfektan üretimini Keçiören Belediyesi olarak biz yaptık." ifadelerini kullandı.



Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. Temizlik, maske ve mesafeye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, tedbirsiz her davranışın vebal olduğunu anlatıyoruz."