Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "İlk maske ve dezenfektan üretimini yapan belediyeyiz"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pandemi sürecinde Türkiye’de öz kaynaklarıyla ilk maske ve dezenfektan üretimini yapan belediyeyiz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış göstermesiyle birlikte vatandaşları uyarmak için sürekli sahada olduğunu belirterek, özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlarda temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına muhakkak uyulması gerektiğini vurguladı. Altınok, "Pandemi sürecinde Türkiye’de öz kaynaklarıyla ilk maske ve dezenfektan üretimini yapan belediyeyiz. Şu anda dezenfektan üretimimiz devam ediyor. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızda dezenfektan dağıtımını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan TMM kurallarına uymalarını rica ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Altınok, şunları aktardı:



"Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, tedbirsiz her davranışın vebal olduğunu anlatıyoruz."

- Birçok noktada dezenfektan dağıtımı



Açıklamaya göre ayrıca, Keçiören Belediyesi, belediyeye ait laboratuvarlarda uzman kimyagerler tarafından üretilen dezenfektanların üretim kapasitesini artırarak bu ürünleri vatandaşa dağıtmaya devam ediyor. Dezenfektan dağıtımını ilçenin birçok noktasında sürdüren ekipler aynı zamanda TMM kurallarına uyulması yönünde uyarılarda da bulunuyor.