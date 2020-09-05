Keçiören Belediye Başkanı Altınok, 51 mahallede koronavirüs uyarısı yaptı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Ankara'da artış göstermesiyle vatandaşları uyarmak için üstü açık otobüsle tura çıktı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgut Altınok, Türkiye ve dünyada yaşanan Kovid-19 salgınındaki artışla birlikte vatandaşa yönelik tedbir amaçlı uyarılarda bulunmak için üstü açık otobüsle Keçiören'in 51 mahallesinde "TMM" tişörtleri dağıttı.



Altınok, vatandaşlara hitaben, "Kovid-19, hem canımıza kastediyor hem de ülkemizin ve tüm dünyanın ekonomik sistemini derinden sarsıyor. Bu virüs, atom bombasından daha tehlikeli. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. Tedbir almadan kalabalık alanlarda dolaşan herkes birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmasın." ifadelerini kullandı.

Hareket halindeki otobüsün üzerinden sık sık vatandaşlara uyarılarda bulunan Altınok, "Hem kendi sağlığımız için hem de sevdiklerimizin sağlığı için mutlaka Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun önerdiği tedbirlere uymalıyız. Aksi halde hem ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayacağız hem de hem de can kaybı açısından artışlar yaşanacak. Kovid-19 denen bu belayı el birliğiyle atlatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "İlk maske ve dezenfektanı Keçiören Belediyesi üretti"





Turgut Altınok, koronavirüs salgınıyla mücadelede Keçiören Belediyesi olarak topyekun çalışma yürüttüklerini, maske ve dezenfektan dağıtımı ile vatandaşın her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim asıl amacımız, insanlarımızın sağlığını korumaktır. Sağlığı korumak farzdır. Semt pazarımızda temizlik, sosyal mesafe alanlarının korunması gibi hususları kontrol ediyoruz. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamız lazım. Dünyada pandemi patlak verdikten sonra Türkiye'de ilk maske üretimi yapan belediye Keçiören Belediyesi'dir. İlk dezenfektan üretimi yapan belediye de yine Keçiören Belediyesi'dir. Maske para ile satılmadığından biz ürettiğimiz maskelerinizi her gün çarşıda, pazarda, sokaklarda vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte dezenfektanın litresi 70 ila 80 liraya çıktı, biz litresini 17 lira maliyetle ürettik. Ama bunu birçok belediye 74 liraya aldı."