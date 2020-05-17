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Keçilerini otlatmak için evden çıkan taksicinin cansız bedeni bulundu

Antalya’da 64 yaşındaki taksici, evinin yakınlarındaki gittiği boş arazide keçilerini otlatırken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:13:00 -
Keçilerini otlatmak için evden çıkan taksicinin cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Kumluca ilçesinin ilk taksicilerinden Tahsin Gemici (64) keçilerini otlatırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kumluca ilçesi Temel Mahallesi'nde yaşayan taksici esnafı Tahsin Gemici dün akşamüzeri keçilerini otlatmak için evinin yakınlarındaki boş araziye gitti. Akşam eve dönmeyen Gemici’yi aramaya çıkan ailesi boş arazide hareketsiz halde yattığını görü. Gemici’nin yakınları hemen 112 acil ihbar hattını aradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Tahsin Gemici’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Gemici’nin cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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