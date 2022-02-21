Keçiboynuzu sirkesi nasıl yapılır? Keçiboynuzunun bilinmeyen faydaları

Keçiboynuzu, baklagiller familyasına ait, tatlı ve oldukça sert bir bitki çeşidini oluşturuyor.

Keçiboynuzunun zengin içeriği, az yağlı bir besin olması ve tadının tatlı kıvamından dolayı pek çok tarifte kendine yer açmıştır. Keçiboynuzu genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen bu sebeple ılıman veya kurak yerleri seven bir besindir. Keçiboynuzu üretimini en çok İspanya gerçekleştirirken İtalya, Fas ve Türkiye gibi ülkelerde de üretimi gerçekleştirmektedir.

Keçiboynuzu nelere iyi gelir, keçiboynuzu sirkesinin faydaları nelerdir?

Akciğer kanserini önler; En kötü kanser türlerinden olan akciğer kanserine karşı oldukça etkili olduğu biliniyor.

Gribe, öksürüğe iyi gelir; İçindeki E vitamini sayesinde; öksürüğe, gribe, kemik erimesine ve kansızlığa iyi gelir.

Nefes darlığına etkili; Balgam söktürme özelliği vardır, göğsü yumuşatır, bronşları açar, sigara tiryakileri için faydalıdır ve nefes darlığına karşı oldukça etkilidir.

Radyasyonu dışarı atar; İnsan vücuduna giren ve sağlık için oldukça zararlı olan radyasyonu vücudun dışına atar.

Bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir; Yüksek ham selüloz etkisi ile bağırsak rahatsızlıklarına ve gastrite etkilidir. Mide ve bağırsak gazlarını dışarı atarak mide şişkinliği giderir. Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsak parazitlerini temizler. Mideye kuvvet verir.

Doğal güç ve besin kaynağıdır; Yüksek doğal şekerler, zengin mineraller (özellikle çinko) ve vitaminler ( A, B, B2, B3, D) içeriği dolayısıyla doğal güç ve oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Yara ve iltihapları iyleştirir; Bakteri yok edici özelliği ile yara ve iltihapların kolay ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Ağız ve diş sağlığına faydalıdır; Yüksek mineral ve vitamin içerici ile de diş ve diş mineleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.

Çarpıntıyı önler; Kalp ve damar sağlığı için de kanıtlanmış bir çok faydası vardır. Çarpıntıya karşı etkilidir.

Kandaki zehirli maddeleri yok eder; Yüksek sodyum ve potasyum içeriği sayesinde tansiyon, karaciğer ve akciğer üzerine çok yararlı etkileri bulunmaktadır. Kanın zehirli maddelerini temizler.

Keçiboynuzu sirkesi nasıl yapılır?

Keçiboynuzu sirkesi el değmemiş keçiboynuzu ağaçlarından toplanan keçiboynuzu meyveleri kırılarak suda dinlendirilip, yeterli miktarda aroma elde edildiğinde filtre edilen keçiboynuzu suyu sirke yapımı için uygun ortam ve koşullarda en az bir yıl süre ile bekletilir.

Keçiboynuzu sirkesi nasıl kullanılır;

Her sabah kahvaltı yapmadan önce yetişkinlerde 2 yemek kaşığı, çocuklarda 1 yemek kaşığı keçiboynuzu sirkesi içilebilir. Bunun yanı sıra yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir.

Peki evde keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır?

Kurutulmuş keçi boynuzlarını iyice yıkayın, parçalara bölün ve ezin. Malzemeyi cam sürahiye alın ve üzerini geçene kadar suyla doldurulup 1-2 gün bekletin.

Bekletme süresinden sonra sıvıyı bir tencereye alıp bir saat kadar kaynatın. Bir tülbent yardımıyla kuvvetli şekilde sıkarak suyunu ve posasını birbirinden ayırın. Ayırdığınız suya keçiboynuzunun ağırlığı miktarınca şeker ve limon ekledikten sonra orta ateşte 7-8 saat boyunca karıştırarak pişirin. Bu süreç çok önemlidir. Çünkü yüksek ateş besin değerinin düşmesine, karıştırmamak da tencerenin dibinin tutmasına neden olur. Pişirdiğiniz pekmezi soğumaya bırakın. Süzdükten sonra cam kavanozlara aktararak ağzı kapalı şekilde serin bir yerde koruyun.

Keçiboynuzu pekmezi nasıl kullanılır?

Bu harika kalsiyum kaynağı besini kahvaltıda şekerli ve katkı maddeli reçeller yerine kullanabilir, tam buğdaylı ekmeğe sürerek yiyebilirsiniz. Bildiğimiz üzüm pekmezi yerine kullanabilir, tahinle karıştırarak tüketebilirsiniz. Böylelikle sağlıklı bir atıştırmalık haline gelen keçiboynuzu pekmezini çaya tatlandırıcı olarak katabilirsiniz.

Pekmezi yerine direkt olarak keçiboynuzunu tüketmek isterseniz ise, kabuğu sert olduğundan ılık suda bekletip yumuşatın ve öyle tüketin. Çekirdeklerini yemeyin. Keçiboynuzunu 5-10 dakika kaynamış suda bekletip çay olarak da içebilirsiniz. Ya da çekirdeğini öğütüp kavurarak kafeinsiz kahve olarak tüketebilirsiniz.

Diyabet sorunu olanlar keçiboynuzu pekmezini doktora danışmadan tüketmemelidir.