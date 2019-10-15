Keçi sütü yoğurdu nasıl yapılır? Keçi sütü yoğurdu tarifi
Keçi sütü sağlık açısından son derece faydalıdır. Keçi sütü yoğurdunuzu evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte, keçi sütü yoğurdu tarifi...15 Ekim 2019 Salı 18:51
Keçi sütü sağlık açısından son derece faydalıdır. Keçi sütü yoğurdunuzu evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte, keçi sütü yoğurdu tarifi...
Keçi sütü yoğurdu nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3 litre keçi sütü
- 3 yemek kaşığı ev yapımı inek sütü yoğurdu
Öncelikle sütü derin bir tencereye alın ve güzelce kaynatın.
Kaynayan sütün altını kapatın.
Sütün ısısının 40-45 dereceye düşmesi gerekiyor.
Bunu parmak testiyle de yapabilirsiniz.
Serçe parmağınızı süte daldırın ve 7'ye kadar sayın.
Parmağınız ısıya dayanıyorsa arzu ettiğiniz aşamaya geldiniz demektir.
Bir çay bardağı sütü kaseye alın.
3 yemek kaşığı yoğurdu kaseye alın ve karıştırın.
Ardından yoğurdu süte ekleyin.
Yoğurt mayaladığınız kabın kapağını kapatın ve etrafını örtün.
5 saat kadar sütü dışarıda bırakın.
Sonrasında yoğurdunuzu buzdolabına kaldırın.
Bir gün sonra yoğurdunuz hazır olacak.
Afiyet olsun.
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