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Kebap şişleri bayram için dövülüyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te kebap şişi üreten ustalar yoğun mesai yapıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Kebap şişleri bayram için dövülüyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’te kebap şişi üreten ustalar yoğun mesai yapıyor. Bayramda kebap yapacak vatandaşlara şiş yetiştirmeye çalışan ustalar, 60 derece sıcakta yumuşattıkları demiri döverek kebap şişi yapıyor.


Gaziantep’te Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapan sektörlerden biri de kebap şişi üreticileri oluyor. Piknik kültürünün yoğun olarak yaşandığı kentte bayramda kebap yapacak vatandaşlara şiş yetiştirmeye çalışan demir ustaları, 60 dereceye varan sıcakta kestikleri demiri çekiçlerle döverek kebap şişi yapıyor.


Gaziantep’te 55 yıldır kebap şişi üretimi yapan Yılmaz Cıncık isimli demir ustası, "Kurban Bayramı yaklaştığı için bizler de kebap şişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyoruz. Vatandaşlara yeni kebap şişleri yetiştirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.


Kentte çocukluğundan beri kebap şişi yapan 36 yaşındaki Halil İbrahim Yurban ise, "Her bayramda olduğu gibi bu bayram da insanların ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi de bayram yoğunluğu var. Biz de ona göre kebap şişi çıkarmaya çalışıyoruz. Burada kuşbaşılık, kıymalık, patlıcan kebaplık çeşit çeşit şiş üretimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Şiş fiyatlarından da bahseden Yurban, "Şiş fiyatları çeşidine göre değişiyor. Yani fiyatlar tane başına 75 kuruştan başlıyor 3-4 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.


Yeni üretilen kebaplık şişlere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:21
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