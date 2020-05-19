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Kdz. Ereğli’de 19 Mayıs Bayramı kutlandı

Kdz.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:58:21 -
Kdz. Ereğli’de 19 Mayıs Bayramı kutlandı

Kdz. Ereğli’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


Kdz. Ereğli ilçesindeki tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan tören İstiklal Marşı’nın söylenmesi ve anıt önüne çelenk konulması ile sona erdi. Anıt önünde düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Bölge ve Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, İYİ Parti İlçe Başkanı Evrim Balbaloğlu, Milli Eğitim Müdür İsmail Aksoy, İlçe Emniyet Müdür Hakan Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş katıldı.

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