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Aktüel

Kdz. Ereğli polisinden kenevir operasyonu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 27 Kök Hint keneviri ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 22:09:26 -
Kdz. Ereğli polisinden kenevir operasyonu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 27 Kök Hint keneviri ele geçirdi.


Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik şube ekipleri bir eve yapılan operasyonda, Y.A isimli bir kişinin ikamet ettiği evinin bahçesinde 90-160 cm arasında 27 Kök Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik şube ekiplerinin aramasında ayrıca 21,65 gr esrar ve 5.20 gr esrar tohumu ele geçirdi. Hint keneviri bitkilerinin Ö.D isimli şahsın ektiği polis tarafından tespit edildi.


Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından Y.A ve Ö.D. adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerin ardından Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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