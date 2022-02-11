KDV'ler düşecek mi? Toplantılar başladı

YENİ AKİT ANKARA



ATO Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, KDV’nin sadeleştirilmesi konusundaki önerilerini daha önce gerçekleştirdikleri toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ilettiklerini hatırlatarak, Bakan Nebati’nin konuyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Baran, “KDV’deki sadeleşme reel sektörün işlerini kolaylaştıracak, dinamizmini ve rekabet gücünü artıracaktır” dedi. KDV’nin sadeleştirilmesi konusunun Ankara Ticaret Odası’nda farklı sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi’nin dile getirdiği ortak talepler arasında yer aldığını kaydeden Baran, “KDV’nin sadeleştirilmesi, kayıt dışının azaltılmasından yatırım ortamının iyileşmesine, ticarete ve ihracata birçok alana olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.

Vergisini düzenli ödeyen mükellefe kolaylık

Vergi uygulamalarındaki karmaşıklığın kayıt dışılığa sebep olduğunun altını çizen Baran, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere ayrıcalık ve kolaylık sağlanmasının önemine değindi. Baran, hali hazırda düzenli vergi ödeyen mükellefe yönelik yüzde 5’lik indirim uygulaması için çok fazla evrak ve prosedür gerektiğini belirterek, konuyla ilgili de kolaylaştırıcı düzenleme taleplerini dile getirdi.

Kredi kartıyla vergi ödemede üst limitin kaldırılması talebi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın interaktif vergi dairesi uygulamalarının vergi mükelleflerinin işini kolaylaştırdığını kaydeden ATO Başkanı Baran, bu sayede ATO üyelerinin talebi arasında olan vergi ödemelerinin kredi kartıyla yapılmasına imkân sağlandığını hatırlattı. Baran, kredi kartıyla vergi ödemede halen 100 bin lira olan sınırın üst limit kaldırılacak şekilde yükseltilmesinin vergi tahsilatını kolaylaştıracağını kaydetti. Baran, “Bu konuyla ilgili istirhamımız herhangi bir limitin olmaması. Bunun vergi yükümlülüğünü yerine getiren mükelleflerin işini kolaylaştıracağını ve vergi tahsilatını artıracağını düşünüyorum” diye konuştu.

KDV Talepleri Bayrakdar'a iletildi

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar da 1985 yılından bu yana uygulanan KDV’nin üretici, tüccar ve tüketici boyutu olduğunu ifade ederek ATO üyelerinin KDV hakkında ilettiği talep ve görüşler ile ilgili olarak detaylı çalışma yapacaklarını söyledi.



Konuşmaların ardından ATO Üyeleri sektörde KDV oranlarıyla ilgili yaşadıkları sorunları paylaşarak, KDV’nin sadeleştirilmesine ilişkin görüş ve önerilerini Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a iletti.



Toplantıda gündeme gelen talepler arasında,

-Gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde alımda ve satımda farklı KDV uygulamasına son verilmesi,

-Kırtasiye başta olmak üzere çeşitli sektörlerde üretim girdileri ile nihai üründe farklı KDV uygulamasına son verilmesi,

-KDV’nin sektörlere göre tek oranlı belirlenmesi,

-Özel Eğitimde KDV’nin yüzde 1’e indirilerek uygulanması,

-İnşaat malzemelerinde yüzde 18 olan KDV’nin sektörü canlandıracak şekilde indirilmesi,

-Gıda malzemesi tedariklerinde firmaların satın alımları esnasında yüzde 8 olarak uygulanan KDV’nin kamuya yapılan işlerde yüzde 1 olarak alınması ve mahsuplaşma gerektirmesi nedeniyle, indirilmesi

-İkinci el otobüslere uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi

-Kedi-köpek mamalarına uygulanan KDV’nin düşürülmesi