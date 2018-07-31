KDV müjdesi geliyor! Oran düşürülüyor

Kültür ve sanat eserlerinden alınan yüzde 8 oranındaki Katma Değer Vergisi'nin (KDV) düşürülmesi için çalışmalara başlandı.

Sabah'ın haberine göre; başta edebiyat, sinema, tiyatro, opera ve bale olmak üzere kültür ve sanat eserleri ile etkinliklerinden alınan KDV yüzde 1'e indirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın Meclis'te görüşülerek yürürlüğe girmesiyle birlikte uzun yıllardır kültür ve sanat eserlerinden alınan yüksek KDV de tarihe karışacak.