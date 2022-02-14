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Ekonomi KDV indiriminin ardından bir çağrı daha!
Ekonomi

KDV indiriminin ardından bir çağrı daha!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gıda maddelerindeki KDV oranının düşürülmesinin iyi olduğunu fakat tüm temel ihtiyaç maddelerindeki verginin sıfırlanması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 18:12:00 -
KDV indiriminin ardından bir çağrı daha!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gıda maddelerindeki KDV oranının düşürülmesinin iyi olduğunu fakat tüm temel ihtiyaç maddelerindeki verginin sıfırlanması gerektiğini ifade etti.

Memleket Gezileri programı kapsamında Batman'da öğretmenevinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, ülkenin sorunlarını yerinde not etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Aşağı yukarı memleketin sorunlarını biliyoruz. Memleketin her tarafında birbirine benzer sorunlar var." diyen Yapıcıoğlu, bu sorunların takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bugün uygulamaya giren temel ihtiyaç maddelerindeki KDV indirimini değerlendiren Yapıcıoğlu, "KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmiş olması iyidir ancak bize göre sadece gıda maddelerinde değil, bizim çağrımız başından beri şudur: Biz diyoruz ki bütün temel ihtiyaç maddelerindeki vergi sıfırlanmalıdır. Yani yüzde 1 değil. Temel gıda maddeleri olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinden vergi alınmamalıdır." dedi.

Toplanan vergilerin yaklaşık üçte ikisinin dolaylı vergiler olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, "Daha çok gelir elde eden ve servet biriktiren insanlardan vergi alınmalı. Yani insanlar harcarken vergi vermemeli. Şu anda en çok vergi harcarken verilen vergilerdir. Bu da toplam verginin yaklaşık üçte ikisidir. Bunun da düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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