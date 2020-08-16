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Ekonomi

KDV indirimini uygulamayanlar var

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, KDV indirimlerini uygulamayan işletmeler olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:32:00 -
KDV indirimini uygulamayanlar var

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, pek çok hizmet kolu için getirilen KDV indirimlerini uygulamayan işletmelerle ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, “Tüketiciler dikkatli davranıp KDV indirimlerinin yansıyıp yansımadığının takipçisi olmalı. Vatandaşlar, hizmet aldıkları mevcut ve bir önceki tarifeyi talep ederek fiyat karşılaştırması yapsın” dedi. 

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