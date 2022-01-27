KDV indirimi hangi ürünlerde? KDV indirimi ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. KDV indirimine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi ekonomi programımızda özellikle katma değer vergisinde etkinliği adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı yönünde karar almıştık.

KDV indirimi olacak mı?

Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak iş ve yatırım ortamını iyileştirmek ihracatı artırmak gibi genel yaklaşımımızı destekler mahiyette KDV konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız şu anda çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda KDV oranlarını basitleştirilmesi oran farklılıklarının giderilmesi uygulamada kolaylık sağlayacak konularda Gelir İdaresi Başkanlığımız beklentileri çözüm önerilerini de alıyor. Talep ve değerlendirmeler etraflıca analiz edilip atılması gereken konular varsa o adımları da gerçekleştireceğiz. Her türlü ürünler masaya yatırılarak bunların tabi arz talep dengesi içindeki yeri neyse ona göre adımları atacağız."

Geçtiğimiz günlerde KDV ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, " Piyasa şok geçirecek KDV ile ilgili. KDV'nin sadeleştirilmesi, piyasadaki üretici, tüketici dahil olmak üzere herkesin ittifak edeceği bir yalın sistem getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.