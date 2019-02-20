0553 313 94 23

KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "(KDV iade ödeme sürecinin hızlandırılması) Bu adımı çok olumlu buluyoruz. Vergi daireleri tarafından yapılacak incelemelerde de bir süre sınırı getirilmesi, sistemi daha da rahatlatır"

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Katma Değer Vergisi (KDV) iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğin piyasaları rahatlatacak olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak ayı itibarıyla gerçekleşen işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenmesinin, toparlanma işareti gösteren piyasaları rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu ve piyasaları rahatlatacağını kaydeden Baran, kalan KDV iadesinin ise Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu'na ilişkin kontrollerle vergi dairesince yapılması gereken diğer kontrollerin ardından ödeneceğini aktardı.

KDV alacaklarının, finansmana erişimde zorlanılan bir dönemde finansal yük olarak şirketlerin üzerinde kaldığına dikkati çeken Baran, "Bu adımı çok olumlu buluyoruz. Ancak burada ödeme süresine sınırlama getirilirken bürokrasinin üzerindeki mevcut iş yükünü de dikkate alarak vergi daireleri tarafından yapılacak incelemelerde de bir süre sınırı getirilmesi, sistemi daha da rahatlatır." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
  1. ATO
  2. Gürsel Baran
  3. KDV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
    1. Altın tahvili ve altına dayalı kira..
    2. Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı’na..
    3. Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti..
    4. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
    5. HKÜ’de stratejik planlarını..
    6. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    7. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    8. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    9. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    10. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    11. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    12. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    13. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    14. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    15. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    17. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    18. Festival öncesi davul zurna ile..
    19. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    20. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    21. Başkan Türel Google Trends..
    22. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    23. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    24. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    26. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    27. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    28. Gaziantep'te asayiş
    29. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    30. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı