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KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:- "KDV iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğ, piyasadaki likiditeyi artıracak önemli bir başlangıç oluşturacak"- "Düzenlemeyle birlikte Ocak 2019 sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenecek olması, işletmelere yeni bir finansman imkanı oluşturacak ve bu konudaki belirsizliği de ortadan kaldırarak iş dünyasının nakit planlama kabiliyetini artıracak"- "İş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bu adımın, 2019 öncesinde biriken KDV iadelerini de kapsayacak ilave bir düzenleme ile tamamlanacağına inanıyoruz"

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Katma Değer Vergisi (KDV) iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğin, piyasadaki likiditeyi artıracak önemli bir başlangıç oluşturacağını bildirdi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'inin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

KDV iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğin, piyasadaki likiditeyi artıracak önemli bir başlangıç oluşturacağını bildiren Avdagiç, düzenlemeyle birlikte Ocak 2019 sonrasındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde ödenecek olmasının, işletmelere yeni bir finansman imkanı oluşturacağını ve bu konudaki belirsizliği de ortadan kaldırarak iş dünyasının nakit planlama kabiliyetini artıracağını vurguladı.

KDV alacağının iadesini talep eden firmanın, YMM KDV iadesi tasdik raporu ve gerekli belgeleri sunacağını, ardından KDVİRA sisteminden yapılacak sorgulama ile KDV iadesi ön kontrol raporu üretileceğini bildiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"10 iş günü içinde de mükellefe KDV iadesi gerçekleştirilecek. Düzenleme, marttan itibaren yürürlüğe girecek. Hükümetimiz bu uygulamayla birlikte KDV iadesi meselesine hızlı ve köklü bir çözüm getirerek iş dünyasına verdiği sözü tuttuğunu ve yanımızda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

İş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bu adımın, 2019 öncesinde biriken KDV iadelerini de kapsayacak ilave bir düzenleme ile tamamlanacağına inanıyoruz. Geçmiş yıllardaki KDV alacaklarının da reel sektöre geri dönmesiyle birlikte Türkiye'de KDV iadesi meselesi tamamen gündemimizden çıkacak ve iş dünyası kendi öz kaynağı olan bu likiditeye düzenli ve en hızlı şekilde ulaşabilecek."


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
  1. İTO
  2. KDV İadesi

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