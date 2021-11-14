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Aktüel KDK'ya başvuran öğrenci! 12 bin liralık borcunu 1000 liraya indirdi!
Aktüel

KDK'ya başvuran öğrenci! 12 bin liralık borcunu 1000 liraya indirdi!

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğrenim öğrencisi, 2011'de almaya başladığı bursun başarısızlık gerekçesiyle 2012'den itibaren öğrenim kredisine dönüştürüldüğünü, söz konusu işlemin üniversite tarafından verilen sehven başarısız yazısıyla gerçekleştirildiğini öğrendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:10:00 -
KDK'ya başvuran öğrenci! 12 bin liralık borcunu 1000 liraya indirdi!

İlgili idareye işlemin düzeltilmesi için başvuran kişi, borcun vergi dairesine aktarıldığı gerekçesiyle işlem tesis edilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine KDK'ya başvurdu. Başvurucu, KDK'dan haksız yere krediye dönüştürülen burstan kaynaklı oluşan vergi borcunun silinmesini talep etti. Müracaatçının mağduriyetinin giderilmesi için ilgili yerlerle görüşen KDK, öğrencinin sorununu çözüme kavuşturdu. Başvurucuya çıkarılan 11 bin 944 lira borç, 1000 lira olarak güncellendi ve kişinin mağduriyeti giderildi.

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