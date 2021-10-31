KDK’dan önemli tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), uzaktan satışlarda tüketicilere alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesi talebine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.

Kritik talep

Karara göre başvurucu, uzaktan satış yapan firmalarca vatandaşlara zorunlu alışveriş poşeti satıldığını savundu. Poşetle hem çevreye hem de tüketiciye zarar verildiğini iddia etti. Başvurucu, uzaktan satışlarda zorunlu poşet satışının önüne geçilmesini; ‘poşetsiz ve ücretsiz aparatla teslimat’ seçeneği sunulmasının zorunlu hale getirilmesini talep etti. Bunun üzerine KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na müracaat etti.



Bakanlık tarafından gönderilen cevap yazısında bu yıl için plastik poşet ücretini ve güncellenen hususları içeren usul ile esasların 22 Aralık 2020’de yayımlandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda uzaktan satışlarda uyulması gereken hususların belirlendiği aktarılan yazıda “Genel Esaslar başlıklı 5’inci maddenin 6’ncı fıkrasına göre, plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneği tüketiciye sunulur. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından bu yıl 2 bin 822 denetim gerçekleştirildiği bildirilen yazıda Çevre Kanunu’na aykırı poşet verildiğinin tespit edilmesi üzerine 27 ceza ile 719 bin 494 lira 52 kuruş idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Mevzuata uymayanlar var

KDK ise başvuru hususunda yasal düzenlemelerde herhangi bir açıklık bulunmadığını ancak uygulamada mevzuata uymayan satış noktalarının bulunduğunu tespit etti. Ardından Çevre Kanunu ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin yasal mevzuat kapsamında yapılan denetimlerin sıklaştırılması; mevzuata aykırı adım atanların tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması için bakanlığa tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.