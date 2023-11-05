KDK'dan depremzedelerin sigorta tazminatlarına ilişkin tavsiye kararı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyükdepremin ardından evleri hasar gören pek çok vatandaş, sigorta tazminatının 2022 yılı için geçerli metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplandığını belirterek, tazminatın 2023 yılı birim fiyatı üzerinden hesaplanarak ödenmesi talebiyle, KDK'ya başvuru yaptı. Başvuruları değerlendiren KDK, mağduriyetlerin giderilmesi için düzenleme yapılması hususunda Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı ile Sigortacılık ile Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na tavsiye kararı gönderdi.

"ÖDEMELERİN 2023 YILI TARİFESİNE GÖRE YAPILMASI GEREKTİĞİ KAYDEDİLDİ"

Buna göre; sigorta poliçelerindeki esaslı tarife değişikliklerinin sigorta sahiplerinin açık bilgisine sunulmadan, eski tarife üzerinden hak sahiplerine ödeme yapılması depremzedelerin mağduriyetine yol açtığı belirlendi. Zorunlu deprem sigortasının sağladığı teminatların ülkenin birçok yerinde ve konut tipine göre gerçek sigorta değerinin altında olduğu kaydedildi. Sosyal adaletin sağlanması ve depremden etkilenen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına ödemelere ilişkin mevzuatta düzenleme gerçekleştirilmesi gerektiği ve ödemelerin 2023 yılı tarifesine göre yapılmasının sağlanması gerektiği kaydedildi.

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