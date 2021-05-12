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Ekonomi KÇÖ yıl sonuna kadar uzatılmalı borçlar yapılandırılmalı
Ekonomi

KÇÖ yıl sonuna kadar uzatılmalı borçlar yapılandırılmalı

Sıkıntılı bir döneme giren toplantı, kongre ve fuar (Meetings, Incentives, Congress, Events and Exhibitions-MICE) sektörleri hükümetten önemli taleplerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 20:59:00 -
KÇÖ yıl sonuna kadar uzatılmalı borçlar yapılandırılmalı

I-MICE Başkanı Hüseyin Kurt, bu talepleri şöyle sıraladı:

Aşı çağrısı

“Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam ettirilmeli. Kongre, toplantı ve fuar sektörü bileşenleri aşılanma takviminde öne alınmalı. Etkinliklerin ve organizasyonların açılış tarihleri belirlenmeli. Vadesi gelenler de dahil ertelenen kredi borçları faizsiz yapılandırılmalı. Sektörün cirosunun en az yüzde 40’ı kadar bir meblağ, bankalar üzerinden 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde sermaye olarak şirketlere enjekte edilmeli. Covid-19 güvenli kongre, toplantı kriterleriyle organizasyonlar yapılabilmeli. Stopaj ve KDV indirimi uygulanmalı. İşveren SGK prim desteği verilmeli. SGK ve vergi yapılandırmaları faizsiz ertelenmeli. Salgından olumsuz etkilenen sektör bileşenleri için sicil affı çıkarılmalı.”

14 aydır gelir üretemiyor

“Gelir üretemediğimiz 14 ayı tamamladık” diyen Kurt, ayrıca “Sektörümüzün ayakta kalabilmesi, ülkemize katma değer üretebilmesi, sağladığı istihdamı koruyabilmesi, pandemi sonrasında hizmet üretebilmesi ve 2023 hedeflerini yakalayabilmesi şüphesiz alacağı destekler ile faydalanabileceği teşvik paketlerine bağlıdır” ifadelerini kullandı.

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