K.Çekmece'de korkutan tekne yangını Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle teknedeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Küçükçekmece sahildeki bir teknede onarım sırasında çıkan yangın söndürüldü. Menekşesahilinde, onarım yapılan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, teknenin tamamını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.

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