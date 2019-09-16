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KBÜ öğretim üyelerinden demir yolu projesi

Karabük Üniversitesi öğretim üyelerince geliştirilen, demir yolunda kullanılan teker-dingil komponentlerinin bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesi projesi, Türkiye'de benzeri olmayan bu sistemin kurulmasını ve millileştirilmesini hedefliyor

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:09
KBÜ öğretim üyelerinden demir yolu projesi

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğretim üyeleri, demir yolunda kullanılan teker-dingil komponentlerinin bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesini amaçlayan proje hazırladı.

"Demir Yolu Dingil-Teker Bağlantılarının Sürtünmeli Temas Aşınmasına Bağlı Yorulma Dayanımlarının Bilyalı Dövme ve Ultrasonik Yüzey İşlem Destekli Yüzey Modifikasyonu ile İyileştirilmesi" isimli proje sayesinde Türkiye’de benzeri olmayan bu sistemin kurulması ve millileştirilmesi hedefleniyor.

KBÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ünal'ın yürütücülüğünü, araştırma görevlisi Fazıl Hüsem'in de araştırmacılığını yaptığı proje, "TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2 bin 226 proje arasından seçilerek desteklenmeye hak kazandı.

Fazıl Hüsem, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hedefinin demir yolunda kullanılan teker-dingil bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesi, bakım sürelerinin geleneksel ve modern yüzey modifikasyonları ile uzatılması olduğunu belirtti.

Projenin, Karabük Üniversitesi yürütücülüğünde yapılacağını aktaran Hüsem, "Proje ekibinde Bartın Üniversitesi ve yurt dışı paydaşları olarak İtalya'dan Politecnico di Milano ile Güney Kore'den Sun Moon Üniversitesi yer alıyor. Ayrıca endüstri kuruluşu olarak teker ve dingil üretimi noktasında önemli yatırımlar yapan KARDEMİR de projenin endüstriyel paydaşlarından biri olarak destek sağlamaktadır." ifadesini kullandı.






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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:09
  1. Karabük
  2. Karabük Üniversitesi

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