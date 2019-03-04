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KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘Yanık Ünitesi’ hasta kabulüne başladı

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:27
KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘Yanık Ünitesi’ hasta kabulüne başladı

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Erkan Doğan, özellikli hizmet verecek durumda olan yanık tedavi ünitesinin bugün itibariyle hasta kabulünü yaparak hizmet vermeye başladığını bildirdi.


Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özellikli hizmet niteliğinde olan Yanık Ünitesi yapımı tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirildi. Karabük halkına ve bölgeye hizmet verecek 5 odalı ve bir tanesi çocuk olmak üzere 8 yataklı olarak planlanan yanık tedavi ünitesinin 04 Mart 2019 tarihi itibari ile hasta kabulüne başlanıldığı belirtildi.


Başhekim Doğan, Yanık merkezinin kurulması ile birlikte Karabük’ün sağlık alanında büyük bir aşama kaydettiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Yanık Tedavi Merkez ve Üniteleri 32 ilde 44 sağlık tesisinde bulunmaktadır. Bu merkezlerden biri de Karabük oldu. Yanık merkezi Karabük için büyük bir ihtiyaçtı. Bir yanık vakası ile karşı karşıya kaldığımızda başka hastalarımızı başka illere göndermek zorunda kalıyorduk. Yanık ünitesinin kurulması ve hasta kabulünün başlaması ile bunun önüne geçtiğimiz gibi çevre illerden de hastalar gelebilecek. Yanık tedavi ünitemizinhayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:27
  1. doğa

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