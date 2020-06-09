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KBÜ Biyomedikal Mühendisliği’nden online çalıştay ve sergi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı ve 2019-2020 Bitirme Projeleri Sergisi” internet üzerinden yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:29:55 -
KBÜ Biyomedikal Mühendisliği’nden online çalıştay ve sergi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı ve 2019-2020 Bitirme Projeleri Sergisi” internet üzerinden yapıldı.


Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri internet üzerinden düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.


Dijital ortamda gerçekleşen ve toplam dört oturumun yapıldığı Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı’nın ardından öğrenciler bitirme projelerinin sunumlarını gerçekleştirdi.


Molalar hariç dört saate yakın süren ve toplam 11 bitirme projesinin sunulduğu çalıştay akademisyenlerin değerlendirmelerinin ardından son buldu.

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