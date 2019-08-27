KBB Uzmanı Murat Doğan: ”Mevsimsel alerjiler çocuklarda ses kısıklıklarına sebep olabilir”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Murat Doğan, çocuklarda ses kısıklıkları hakkında bilgiler vererek, "Mevsimsel alerjiler çocuklarda ses kısıklıklarına sebep olabilir” dedi.

Çocuklarda sıkça rastlanan ses kısıklıkları problemleri hakkında konuşan Murat Doğan, içerisinde kimyasal bulunan gıdaların midede oluşturduğu reflüden kaynaklı olarak, mide asitlerinin ses tellerine ulaşabileceğini ve çocuklarda mevsim geçişlerinde alerjilerin de ses kısıklığına sebep olabileceğini belirtti.

Ses kısıklığı hastalığının tanısı zor olsa da tanındıktan sonra tedavisinin kolay olduğunu söyleyen Murat Doğan, “Çocuklardaki ses kısıklıkları ve bozuklukları, özelikle tedavisinin kolay olması ve tanısının diğer hastalıklara göre biraz daha olması ve tedavi edilmezse daha önemli sorunlara yol açması nedeniyle önem arz ediyor. Sebeplerine baktığımızda özellikle 5 ile 10 yaş arası ve gelişim çağındaki çocuklarda sesin kötüye kullanımı, gereksiz fazla kullanımı veya psikolojik nedenlere bağlı olarak gırtlağın çok sert kullanılması sebebiyle, özellikle erkek çocuklarında ses kısıklığını daha çok görmekteyiz. Sesin yoğun kullanılması veya fazla bağırmaya bağlı olarak ses tellerinde oluşan modüller, polipler veya kist gibi yapılar, çocuklarda uzun süreli tedavisi zor olan ama tanındığı zaman da ses terapisiyle düzelen farklı tedavi yöntemleri gerektiren ses bozukluklarıdır. Çocuklarda özellikle mevsimsel alerjilerden dolayı ses tellerinde oluşan ödemle öksürük ataklarıyla ciddi ses problemleri görmekteyiz. Bunun dışında özellikle çocukluk çağı hastalıklarında günümüz dünyasında sıkça rastladığımız reflü problemleri ki çocuklardaki cips yeme alışkanlığı veya asitli gazlı içeceklerin kullanımı ve bunun dışındaki şekerleme ve kimya malzemelerindeki boya maddelerine bağlı olarak, ciddi mide problemlerinin ve mide asitlerinin ses tellerine kadar ulaşarak ödem oluşturması ve reflüye bağlı olarak ses kısıklıkları da diğer sebeplerden birisidir” dedi.

Ses kısıklığının terapi ile düzelebileceğini ve cerrahi tedavinin çok nadir rastlandığını söyleyen Doğan, çocuk çağdaki ses kısıklıklarının ihmal edilmemesini belirterek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Çocuklarda ses kısıklıkları enfeksiyon kaynaklı da olabilir. Bunun için bir enfeksiyon sonrası gelişen ses kısıklığı veya hiçbir enfeksiyon yokken oluşan ses kısıklığı gibi sadece ses kısıklığı şikayeti ile geliyorlar. Bunun ayrımı için detayları bir kulak burun boğaz muayenesiyle ortaya konulabilir. Çocuklardaki basit sigara içimi ses tellerinde ciddi anlamda ödem, şişlik ve kanamaya neden olabilir. Bu da tedavi edilmesi biraz daha uzun süren ve belli ortamlardan uzak kalmasını gerektiren tedavi yöntemlerini gerektirir. Çocuklarda özellikle doğuştan gelen veya daha sonrasında oluşan ses hastalıklarını incelediğimizde, ergenlik döneminde özellikle çocukluk sesini sonrasında da kullanmaya devam etmesi tamamen terapi ile düzelebilen bir hastalıktır. Doğuştan gelen bir takım sebeplere bağlı olarak gelişen ses kısıklıkları tanındıktan sonra tedavisi planlanmalıdır. Bu anlamda çocukların ses kısıklığı ile gelen şikayetleri üzerine, bir haftalık tedavi sonrası eğer düzelmiyorsa detaylı muayene edilmesi ve bunların bir çoğunun ses terapisti ile düzeltilmeli. Medikan ya da terapiye cevap vermeyen hastalarda ise, cerrahi tedavi nadiren de olsa uygulanabilir. Özellikle çocukluk çağındaki ses kısıklıklarının ihmal edilmemesi gerekiyor ve özellikle kimyasal içeren market alış verişlerinden uzak tutulması gerekiyor. Bunun dışında çocuklarda günde en az 3 bardak sularının ihmal edilmemesi gerekiyor. Ses hijyeni için de çocukların çok fazla konuşmamaları ve bağırmamaları gerekiyor."