Kazım Uysal Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü oldu Kazım Uysal kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü oldu. Peki Kazım Uysal kimdir, hangi görevlerde bulundu?27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü oldu. Peki Kazım Uysal kimdir, hangi görevlerde bulundu?
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