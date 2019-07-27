Kazım Uysal Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü oldu Kazım Uysal kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü oldu. Peki Kazım Uysal kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü oldu. Peki Kazım Uysal kimdir, hangi görevlerde bulundu?

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