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Kazım Kurt, Halk Merkete bağış yapan baba kıza teşekkür etti

Kazım Kurt, Halk Markete çocuk ayakkabısı bağışlayan baba ve kıza teşekkür etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:31
Kazım Kurt, Halk Merkete bağış yapan baba kıza teşekkür etti

Kazım Kurt, Halk Markete çocuk ayakkabısı bağışlayan baba ve kıza teşekkür etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan sosyal yardım modeli Halk Market’i ziyaret etti. Halk Markette incelemelerde bulunan Başkan Kurt, 17 Ekim 2015 tarihinde açılan Halk Market’in 4 yıldır ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.


Halk Marketi gezen Başkan Kurt, Halk Markette yer alan ürünleri inceledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt,Halk Market çalışanları ile de görüşerek bilgi aldı. Başkan Kurt, Halk Market’i ziyareti ettiği sırada, Gökhan Akın ve kızı Halk Market’e çocuk ayakkabısı bağışında bulunuyordu. Baba Akın ve kızı ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, bağışları için kendilerine teşekkür etti.


Halk Market’in kurulduğu günden beri 1322 ihtiyaç sahibi vatandaşa yardımda bulunduğunu söyleyen Başkan Kurt, sadece Temmuz Ayında 630 ihtiyaç sahibinin Halk Marketten faydalandığını belirtti. Halk Marketin şimdiye kadar 1 buçuk milyon TL üzerinde yardım da bulunduğunu ifade eden Başkan Kurt, daha çok vatandaşa ulaşmak için hayırsever vatandaşların bağışlarını beklediklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:31
  1. odunpazarı

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