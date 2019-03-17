Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni sergilerle görevimize devam edeceğiz”

Hayat-sanat birlikteliğinin sağlandığı Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolcuğuna Mustafa Horasan’ın "OOOOPS!" Horasan adlı sergisi ile devam ediyor. 22 Nisan Pazartesi Gününe kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde sanatseverler ile buluşacak olan “OOOOPS” Horasan’ın açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptı. Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin yeni bir sergi ile sanatseverlerin karşısında olduğunu söyleyen Başkan Kurt, sanatın özünün özgürlük olduğunun altını çizdi.Başkan Kazım Kurt konuşmasında, “Herkes istediği gibi düşünecek ve anlayacak. Özgürlüğün sürdürülebilmesi için de demokrasi gerekiyor. Türkiye’de gerçek demokrasiyi yakalayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bir bu sanat galerisinde Eskişehir’deki sanatseverlerin yeni yeni sergiler izleyebilmesi için 15 gün daha mücadele edeceğiz. 31 Mart’ta sonra yeni sergilerle buradaki görevimize devam edeceğiz. Ben Mustafa Horasan’a çok teşekkür ediyorum. Bize, her zaman destek olan Hayri Esmer ve Rıdvan Coşkun’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eskişehirli sanat severlerin de bu galeriyi ayakta tutması için desteğe davet ediyorum” dedi.

Sergide konuşan bir diğer isim de Sanatçı Mustafa Horasan oldu. Konuşmasına serginin gerçekleşmesine katkı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ederek başlayan Horasan, “Bu resimlerde ne anlatmak istiyorsunuz diye soruyorlar bana. Bir ressama en son sorulması gereken soru bu. Ben size bir formül vereceğim ve siz rahatlıkla sergiyi gezeceksiniz. Aslında bir formül yok, şimdiye kadar kimse o formülü bulmadı. Bir müzik dinlerken, örneğin Türk Sanat Musikisi ya da Mozart, ne hissediyorsunuz? Bir şey anlamaya mı çalışıyorsunuz yoksa duygularınızla mı bakmaya çalışıyorsunuz? Picasso’nun dediği gibi neden herkes yıldızlı bir geceye bakarak anlam çıkarmıyor da resme gelince illa bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Gördüğünüz her şeyi istediğiniz bir şekle büründürmekte serbestsiniz. İstediğiniz duyguyu almakta da serbestsiniz. Kendinizi özgür bırakın, resimlere bakarken kimse sizi yargılamasın. Resme bakarken anlamak diye bir şey yok, sadece hissetmek ve sezmek var. Böyle yaparsanız benim oluşturduğum bu dünyanın içinde ortak bir şeyler paylaşabiliriz. Dünyada canlı olarak sadece insan yok. Ben bütün canlıların beden ve ruh olarak var olduklarına inanıyorum. Bu nedenle yaratık ve canavar dediğiniz şeyler aslında birer canlı. Bizler de birer canlıyız, bir bitki, solucan gibi. Onun için oradan çok büyük yaratıklar çıkarmayın” dedi.

Sanatçının son dönemde ortaya koyduğu yapıtlarını içeren "OOOOPS! Sergisi, 22 Nisan Pazartesi gününe kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında Eskişehirli izleyicilerle birlikte olacak.