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Yerel Kazı için tünel açan 4 kişi suçüstü yakalandı!
Yerel

Kazı için tünel açan 4 kişi suçüstü yakalandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 09:16:00 -
Kazı için tünel açan 4 kişi suçüstü yakalandı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapısuyu Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Bölgeyi inceleyen ekipler, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında jeneratör, kırıcı, hilti, güneş paneli, ip, kazma, kürek, dedektör, dedektör başlığı ve kumandası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
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