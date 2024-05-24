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Dünya Kazı çalışmalarında büyük bir hazineye ulaşıldı! Benzeri yok
Dünya

Kazı çalışmalarında büyük bir hazineye ulaşıldı! Benzeri yok

Yeniakit Publisher
2024-05-24 09:38:00 - 2024-05-24 09:39:44
Kazı çalışmalarında büyük bir hazineye ulaşıldı! Benzeri yok

Hırvatistan'da kazı çalışmaları yapan arkeologlar, 2500 yıllık hazine değerindeki bir esere ulaştı.

Arkeologlardan oluşan bir ekip, Hırvatistan'daki 2.500 yıldan daha eski bir Yunan-İlirya kaskı keşfetti. Daha önce 2020 yılında da bölgede askeri hazine bulan yetkililer çifte keşfin heycanını yaşadı.

Antik Yunan dönemi farklı kültürleri, gelenekleri ve dilleri miras aldığımız insanlık tarihinde bir ihtişam dönemi olarak kayıtlara geçer. Her ne kadar bu dönem binlerce yıl önce sona ermiş olsa da, bugün hala mirasının izlerini yeraltındaki kalıntılarda görebiliyoruz.

Arnavutluk, Karadağ, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan Bosna-Hersek ve Türkiye gibi ülkelerdeki Balkan Yarımadası'nda sıkça rastlanan eserler tarihe ışık tutumaya devam ediyor.

Özellikle Hırvatistan'da bir grup arkeolog, 2.500 yıldan daha eski bir Yunan-İlirya miğferini bulana kadar çeşitli mezarları kazdı. Bu nesne, Gomila'daki aynı arkeolojik alanda bulunan ikinci nesneydi. Her ne kadar iki miğfer aynı yerde bulunmuş olsa da ikisi de tamamen farklı iki döneme aittir. 2020 yılında bulunan ilki MÖ 4. yüzyıla tarihleniyor; ikincisi ise MÖ 6. yüzyıldan kalma.

Arkeologlara göre, aynı alanda farklı aşamalardan bu tür nesnelerin bulunması son derece nadirdir ve benzeri görülmemiş bir olaydır. Ayrıca ikinci miğferin yanı sıra daha önce ortaya çıkarılan çok sayıda tekstil unsuru, mücevher ve cenaze eşyası da keşfi daha özel hale getirdi.
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Benzeri görülmemiş keşif

Bir alanda farklı dönemlere ait birden fazla nesne bulmak nadir olsa da, iki nesneyi bulmak benzersizdir. Keşfe ilişkin açıklamalarda bulunan Zagreb Üniversitesi Arkeoloji Bölümü profesörü Hrvoje Potrebica, "Çok ilginç olan, burada aynı yerde iki farklı kask türünün ortaya çıkması , bu da aslında toplumdaki gücün sürekliliğinden bahsediyor. Bu miğferler her zaman bir tür statü ve gücün simgesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Uzmanların söylediği gibi, yakın zamanda keşfedilen miğfer, arkeologlara MÖ 1. binyılın ikinci yarısında İlirya toplulukları tarafından yürütülen cenaze törenleri hakkında net bir vizyon sunuyor.

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