Kazdağları'nda yangın çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.20 Nisan 2018 Cuma 15:48
Kazdağları'nın Edremit ilçesine bağlı kırsal Doyran Mahallesi'ne yakın bölümündeki çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı.
Olay yerine sevk edilen 6 itfaiye ekibi ve 2 orman arazözü alevlere müdahale ediyor.
Yangının ormana sıçramaması için bölgede iş makineleriyle kanallar açılıyor.
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