Kazdağları'nda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kazdağları'nın Edremit ilçesine bağlı kırsal Doyran Mahallesi'ne yakın bölümündeki çöplük alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı.

Olay yerine sevk edilen 6 itfaiye ekibi ve 2 orman arazözü alevlere müdahale ediyor.

Yangının ormana sıçramaması için bölgede iş makineleriyle kanallar açılıyor.