Kazdağları’nda sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı!

Kazdağları, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle iki gündür kar yağışı alıyor. Sabah saatlerinde hızlanan kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıksız devam etti. Kar kalınlığı Kazdağları’nın Hanlar mevki ve yükseklerinde 20 santimetreyi geçti.

Edremit Belediyesi, Edremit ve Yenice Karayolları tuzlama ve kar küreme ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen yol zaman zaman sürücüler için zorlu bir sürüşe izin verdi. Bazı sürücüler yolda biriken karlar yüzünden kayarak yol dışına çıktı. Bazı sürücüler ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Hanlar mevkiindeki dinlenme tesislerinde ise vatandaşlar yolun ekipler tarafından açılması için sığındılar.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Ekipler ise yoğun yağan kara rağmen yolu açık tutmak için 26 saatten bu yana aralıksız çalışmalarına devam ediyorlar.