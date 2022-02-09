Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor

Vali Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor.

Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, komutanlığa bağlı askerlerin zaman zaman radar mevkisine gittiğini aktardı.

Akşam saatlerinde bir grup askerin, önlerindeki Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle açtığı yoldan bu alana çıktığını ancak dönüşte yoğun kar yağışı ve tipiden yolun kapandığını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"17 askerimiz 3 aracın içinde. Şu an araçların yakıtı var, sağlık durumları iyi. 4 de Büyükşehir Belediyesi personeli var, iş makinelerinin personeli. Büyükşehir ekipleri, AFAD, jandarma, Sağlık Müdürlüğümüzün ekiplerini, paletli ambulansı da gönderdik. Hem lastik tekerlekli açıcılar, greyderler hem de dozer şimdi devrede. "

Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefon ile sürekli irtibat halinde olduklarını sözlerine ekledi.

''Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz''

Mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafenin kaldığını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Makine arızaları yaşadık, yeni makineler sevk ediyoruz. Ekipler yaya da ulaşmaya çalışacaklar. Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi, o yönden problem yok. Şartlar zor, şu an bulunduğumuz yer bizi aldatıyor, burada hava iyi ama yukarısı çok kötü. Hala kısmen tipi var. Helikopterle alma durumumuz da olabilir."

Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefonla irtibat halinde olduklarını kaydetti.