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Gündem Kazaya müdahale ederken yaşandı! Allahım bu nasıl bir facia
Gündem

Kazaya müdahale ederken yaşandı! Allahım bu nasıl bir facia

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:40:00 -
Kazaya müdahale ederken yaşandı! Allahım bu nasıl bir facia

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

 

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki otomobil ile M.M. yönetimindeki otomobilin  kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler trafik güvenliği amacıyla bölgede tedbir aldı.

Bu sırada K.S. yönetimindeki otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit (42) ile Ekrem Kılıç'a çarptı.

Kazada uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç yaralandı. Uzman çavuşlar ile diğer kazada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

 

 

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Yorumlar

mehmed

askere carpan bu kö. gi birakmayin, ALLAH icin ne gerekiyorsa yapin ama birakmayin!...
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