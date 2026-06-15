Kazanmak için oturdukları kumar masasından 46 bin 416 lira cezayla kaktılar
Kırıkkale’de polis ekiplerince bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yenidoğan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kahvehaneye baskın yaptı. Baskında kumar oynayan 4 kişi tespit edildi. Aramalarda oyun materyalleri ile bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Kumar oynayan 4 kişiye, kişi başı 11 bin 604 liradan toplam 46 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.